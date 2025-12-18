«Все честно» Райана Мерфи стал худшим сериалом 2025 года по версии Metacritic

Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года
Выход последнего фильма Роба Райнера отложили на неопределенный срок
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры
Самая дорогая квартира в Москве продается за 9,4 млрд рублей
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку
Вышел тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара
Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России
Тимоте Шаламе сравнил борьбу за «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» с Mortal Kombat
Разработчики Silent Hill рассматривают Россию как место действия для будущих игр
Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил рекорд 2013 года
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро
Тейлор Свифт выступает с Сабриной Карпентер в тизере 3-го и 4-го эпизодов «Конца эры»
Джиган может сыграть Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» от ТНТ
Кевин Спейси впервые после «Карточного домика» вернется на ТВ в итальянском комедийном сериале
В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх
Обнять березу, сплести кокон и затеряться в сенях: в Музее Москвы открылась выставка-ретрит
«Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода»: россияне назвали любимые фильмы Стивена Спилберга
Мартин Скорсезе рассказал, что ему приснился «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
В парках Москвы открылись зоны с кострами
В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»
Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране
Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky
В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма

«Все честно» Райана Мерфи стал худшим сериалом 2025 года по версии Metacritic

Фото: 20th Television

Сайт-агрегатор Metacritic опубликовал рейтинг худших сериалов, вышедших в 2025 году. Его составили на основе Metascore — среднего балла, выставляемого шоу профессиональными критиками.

Первое место заняла юридическая драма Райана Мерфи «Все честно». Главную роль адвоката по разводам Аллуры Грант исполнила Ким Кардашьян. Ее героиня управляет фирмой, где работают исключительно женщины и которая представляет только клиенток. В проекте также снимаются Наоми Уоттс («Малхолланд-драйв») и Сара Полсон («Сестра Рэтчед»).

Несмотря на разгромные рецензии и всего 3% свежести на Rotten Tomatoes, сериал стал самой успешной премьерой Hulu за последние три года. Благодаря высоким показателям просмотров шоу продлили на второй сезон.

За первые три дня проект собрал 3,2 млн просмотров по всему миру, что убедило руководство стриминга в его перспективности. Ким Кардашьян с иронией отнеслась к критике, написав в соцсетях: «А вы уже посмотрели самое признанное критиками шоу года?» Ее партнерша по съемочной площадке Гленн Клоуз поддержала шутливый тон, обыграв неожиданный успех проекта.

Топ-10 худших сериалов 2025 года по версии Metacritic (от худшего к лучшему):

  1. «Все честно» (Hulu);
  2. «Монстр: История Эда Гина» (Netflix);
  3. «Охотники на убийц» (NBC);
  4. «Саймон Коуэлл: Следующий акт» (Netflix);
  5. «Большая семейка Болдуин» (TLC);
  6. «С любовью, Меган» (Netflix);
  7. «Покинутые» (Netflix);
  8. «Комната Z» (Tubi);
  9. «Celebrity Bear Hunt с Беаром Гриллсом» (Netflix);
  10. «Последний отсчет» (Prime Video).
Расскажите друзьям