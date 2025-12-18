«Все честно» Райана Мерфи стал худшим сериалом 2025 года по версии Metacritic

Сайт-агрегатор Metacritic опубликовал рейтинг худших сериалов, вышедших в 2025 году. Его составили на основе Metascore — среднего балла, выставляемого шоу профессиональными критиками.
Первое место заняла юридическая драма Райана Мерфи «Все честно». Главную роль адвоката по разводам Аллуры Грант исполнила Ким Кардашьян. Ее героиня управляет фирмой, где работают исключительно женщины и которая представляет только клиенток. В проекте также снимаются Наоми Уоттс («Малхолланд-драйв») и Сара Полсон («Сестра Рэтчед»).
Несмотря на разгромные рецензии и всего 3% свежести на Rotten Tomatoes, сериал стал самой успешной премьерой Hulu за последние три года. Благодаря высоким показателям просмотров шоу продлили на второй сезон.
За первые три дня проект собрал 3,2 млн просмотров по всему миру, что убедило руководство стриминга в его перспективности. Ким Кардашьян с иронией отнеслась к критике, написав в соцсетях: «А вы уже посмотрели самое признанное критиками шоу года?» Ее партнерша по съемочной площадке Гленн Клоуз поддержала шутливый тон, обыграв неожиданный успех проекта.
Топ-10 худших сериалов 2025 года по версии Metacritic (от худшего к лучшему):
- «Все честно» (Hulu);
- «Монстр: История Эда Гина» (Netflix);
- «Охотники на убийц» (NBC);
- «Саймон Коуэлл: Следующий акт» (Netflix);
- «Большая семейка Болдуин» (TLC);
- «С любовью, Меган» (Netflix);
- «Покинутые» (Netflix);
- «Комната Z» (Tubi);
- «Celebrity Bear Hunt с Беаром Гриллсом» (Netflix);
- «Последний отсчет» (Prime Video).