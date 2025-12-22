В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро

В 2026-м откроются первые три станции Рублево-Архангельской линии: «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». В 2027 году завершится строительство других станций этой линии — это «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».