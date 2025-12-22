В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы Madk1d — «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится
Премьера «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли на конкурс
Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров

В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Власти Москвы планируют до 2030 года открыть 31 новую станцию метро, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

В настоящий момент в разработке три проекта — Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая линии. 

В 2026-м откроются первые три станции Рублево-Архангельской линии: «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». В 2027 году завершится строительство других станций этой линии — это «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».

В 2028 году откроется первый участок Бирюлевской линии — станции «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар» (уже утвержден ее дизайн).

В 2029 году откроются шесть станций Троицкой линии («Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк») и шесть Бирюлевской линии («Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево»).

Расскажите друзьям