«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца

Январь в календаре пахнет пельменями со сметаной, февраль — блинами, март — беляшами, апрель — генеральной уборкой, а май — шашлыком. Для июня выбрали аромат окрошки, для июля — черешни, для августа — арбуза.



Сентябрь по версии «Вкусвилла» пахнет помидорами и огурцами, октябрь — тыквенным латте, ноябрь — сосисками, а декабрь — глинтвейном, пряными яблоками и мандаринами.



«Мы придумали этот календарь c аромастраницами, чтобы, во-первых, посмеяться над рутиной и предсказуемостью взрослой жизни, а во-вторых, призвать людей наполнять дни собственными традициями, праздниками, событиями, вызовами, чтобы жизнь не казалась однообразной мешаниной из оливье, шашлыков, манго и окрошки», – рассказала Анна Романенко, менеджер спецпроектов ВкусВилл.