В Москве ударят январские морозы

В ночь с 23 на 24 декабря в Москву придут январские морозы, а стужа усилится. В Подмосковье местами температура опустится до –20 градусов. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.