Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»

В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виду Гаража Мельникова
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года
На Кевина Костнера подали в суд из‑за долга за прокат костюмов для вестерна «Горизонты»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад
В российский кинопрокат выйдет фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
Россияне столкнулись с задержкой доставки зарубежных посылок
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе
Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»

Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»

Фото: скриншот из видео TVLine

TVLine представила новый тизер перезапуска «Клиники». В нем показаны главные герои шоу, в частности Джей Ди и Терк, которые смеются и дурачатся в больнице.

Премьера состоится 25 февраля 2026 года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.

Видео: TVLine

Сериал станет продолжением оригинальной «Клиники». Спустя годы Джей Ди Дориан и Кристофер Терк снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем.

В проект вновь вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К.МакГинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра.

Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года. Недавно студия Red Head Sound выпустила дублированный тизер перезапуска. В озвучке ролика участвовали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, которые подарили голоса героям оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.

Расскажите друзьям