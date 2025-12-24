В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна

В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы
«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой
На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени
Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы
«Кей-поп-охотницы на демонов» набрали 500 млн просмотров на Netflix
Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год
Актеру Расселлу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии
Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»
Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виде гаража Мельникова
Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года
На Кевина Костнера подали в суд из‑за долга за прокат костюмов для вестерна «Горизонты»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад
В российский кинопрокат выйдет фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
Россияне столкнулись с задержкой доставки зарубежных посылок
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах

В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна

Фото: K24

Кинокомпания K24 опубликовала трейлер фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“», который выйдет в повторный прокат 29 января.

Это событие приурочено к 100-летию картины и выходу книги «История постановки фильма „Броненосец „Потемкин“» Вениамина Вишневского от издательства «Киноартель 1895».

Зрителям будет представлена версия 1976 года, восстановленная на киностудии «Мосфильм» под художественным руководством Сергея Юткевича с музыкальным сопровождением Дмитрия Шостаковича. Научным консультантом выступил историк кино Наум Клейман.

Видео: K24

Фильм изначально был задуман как часть масштабного проекта к 20-летию революции 1905 года. По сценарию Нины Агаджанова-Шутко фильм должен был состоять из сразу нескольких ключевых исторических эпизодов: от русско-японской войны до общественных восстаний в Санкт-Петербурге. 27-летний Эйзенштейн, однако, решил сосредоточиться на одном эпизоде — восстании матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» в июне 1905 года. 

Съемки проходили в Одессе на месте исторических событий, а знаменитая сцена на Потемкинской лестнице навсегда вошла в историю мирового кино. Первый показ картины состоялся 18 января 1926 года в московском электротеатре «Художественный».

Расскажите друзьям