В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки

Фото: «Алроса»

Перед Новым годом компания-добытчик «Алроса» обнаружила в Архангельской области два алмаза, похожие на елочные игрушки. Об этом рассказали в самой организации.

Один из них по форме напоминает елочный шар, он весит больше 17 карат. Во втором 2,7 карата. В «Алросе» считают, что он похож на «милого щенка».

По словам главного геолога «Севералмаза» Ильи Зезина, архангельское месторождение состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых находится более 250 млн тонн алмазоносной руды. Оно выделяется среди других месторождений тем, что найденные там минералы имеют интересные морфологические особенности и отличаются более округлыми формами и большим количеством граней.

Недавно в Архангельской области добыли алмаз в форме бантика. Он имеет массу 2,94 карата. Такая редкая минералогическая форма возникла в процессе кристаллизации.

