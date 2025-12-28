Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходил в столице Катара Дохе. Об этом пишут «Ведомости».



По итогам 11 туров она набрала 8,5 очка. Такое же количество баллов оказалось у действующей чемпионки из Индии Хампи Конеру и участницы из Китая Чжу Цзиньэр. По дополнительным показателям Горячкина и Цзиньэр опередили Конеру и провели тай-брейк. Россиянка переиграла Цзиньэр со счетом 1,5 — 0,5.



Александре Горячкиной 27 лет. Она родилась в Орске в семье шахматистов. Ее отец Юрий Горячкин — тренер по шахматам и официальный тренер ФИДЕ. Горячкина — трехкратная чемпионкой России (2015, 2017, 2020) и победительница Кубка мира-2023.