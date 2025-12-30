В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря

Изделия выпустили ограниченной серией: всего 50 наборов, в каждом из них по три разные фигурки. В первом комплекте ― Дед Мороз, Снегурочка и ель, во втором ― Щелкунчик, балерина и Мышиный король, в третьем ― Санта-Клаус, снеговик и шишка. Высота игрушек составляет от 3 до 7 сантиметров, а вес ― от 10 до 20 грамм.