Во всех районах Москвы появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи

Бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи появятся в каждом районе Москвы, сообщается на сайте mos.ru.



«Почти два столетия горожане приходят на катки целыми семьями. Некоторые великие спортсмены начинали путь на скромных ледовых площадках в московских двориках. Мы продолжаем эту традицию и в ходе комплексного благоустройства создаем бесплатные катки в каждом районе. Обустраиваем пункты проката и медпомощи, раздевалки и точки питания», — рассказал мэр города Сергей Собянин.



