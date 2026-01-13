Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака

Автор книг и продюсер фильмов «Все закончится на нас» и «Сожалею о тебе» Колин Гувер сообщила в своих соцсетях, что проходит лечение от рака. Писательница поделилась, что до завершения курса лучевой терапии ей остался всего один день.
О своем диагнозе Гувер рассказала в декабре 2025 года. При этом она не уточнила, какой у нее вид рака. В своем недавнем посте Колин сообщила, что находилась в Канаде на съемках фильма «Напоминание о нем», когда у нее появились проблемы со здоровьем, решение которых она отложила до окончания съемок.
«Когда я вернулась домой, то узнала, что у меня рак», — продолжила она. Писательница добавила, что опухоль была «удалена хирургическим путем» и ей предстоит пройти курс лучевой терапии.
«Какое-то время это казалось чем-то пугающим, и мне пришлось пропустить премьеру фильма "Сожалею о тебе" и другие значимые события в моей профессиональной и личной жизни. Я просто не была готова поделиться этой новостью с кем-либо», — сказала она.
13 января у Гувер выходит новая книга «Woman Down». Она расскажет об известной писательнице, которая столкнулась с резкой критикой после экранизации одного из ее романов, что стало причиной ее решения сделать перерыв в написании книг.
Колин рассказала, что пока не уверена, что сможет провести хотя бы одну автограф-сессию по случаю выхода романа. При этом она заверила, что с ней все в порядке, она «испытывает облегчение и ей повезло, что все прошло сравнительно быстро». Писательница призвала своих поклонников «прислушиваться к себе», если они чувствуют, что «что-то не так».
Недавно Гувер призналась, что ей теперь стыдно говорить, что она написала роман «Все закончится на нас» из-за скандала, который развернулся между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Автор отметила, что публичный конфликт изменил ее отношение к книге: «Я даже больше не могу ее рекомендовать. [Скандал] затмил саму историю. Мне почти стыдно говорить, что я это написала. Когда люди спрашивают, чем я занимаюсь, я просто отвечаю: „Я писательница. Пожалуйста, не спрашивайте меня, что я написала“», — говорила она.