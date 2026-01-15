Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст

Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках
Вышел трейлер «Man on the Run» — документалки о Поле Маккартни
Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России
У нового «Голого пистолета» не будет сиквела
Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики
Николас Галицин снимется в фильме Брайана Уэлша. Его спродюсирует Стивен Содерберг
У Эмилии Кларк произошел нервный срыв после окончания «Игры престолов»
Prime Video показал трейлер ленты «Блеф» с Приянкой Чопрой Джонас и Карлом Урбаном
Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99’ers» с Эмили Бейдер
Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал
Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч
Мэттью МакКонахи зарегистрировал товарные знаки на видео с его участием, чтобы противостоять ИИ
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»

Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст

Фото: @PrimeVideo/X

Райан Херст, звезда «Сынов анархии», исполнит роль Кратоса в сериале «God of War». Об этом объявил стриминг Prime Video.

Кратос ― главный герой серии игр и предстоящего шоу, которым занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios. Официальное описание героя гласит: «Кратос — спартанец по рождению и бог по своей природе. Воспитанный в воинственной культуре, он поднялся до уровня военачальника и служил своей родине, пока однажды не заключил роковую сделку с Аресом, греческим богом войны, и не отдал свою душу в обмен на победу в битве».

Сериал будет следовать сюжету двух последних игр God of War, в которых появился десятилетний сын Кратоса — Атрей. Вместе они отправятся в путешествие, чтобы развеять прах жены и матери, Фэй. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Рональд Д. Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Проект получит сразу два сезона, сейчас идут кастинг и препродакшн.

Херст уже принимал участие во вселенной «God of War» ― он озвучивал Тора в игре God of War Ragnarök. За эту работу актера номинировали на премию BAFTA.

Широкой аудитории Херст лучше всего известен по роли Опи Уинстона в байкерской драме FX «Сыны анархии» (создатель — Курт Саттер). Воссоединившись с Саттером, актер сыграл одну из главных ролей в недавно вышедшем сериале Netflix «Покинутые» — он исполнил роль Майлза Олдертона. 

Среди других заметных работ Херста — роли в сериалах «Ходячие мертвецы», «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», «Тайное общество мистера Бенедикта», «Босх» и «Мотель Бейтсов». 

