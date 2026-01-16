В Приморье отловили троих тигров с начала года
В Москве на 12% снизилось количество кофеен

Фото: Drobotdean/Freepik

С января 2025 года по январь 2026-го число классических кофеен в Москве снизилось на 12%, до 2500 заведений. Об этом пишет издание Sostav со ссылкой на пресс-службу 2ГИС.

Количество точек с кофе навынос, наоборот, выросло на 5%, до 4100. Больше всего их в ЦАО. Например, в январе 2026 года в Пресненском районе работают 126 кофеен и 183 точки с кофе, в Тверском — 120 и 188 соответственно, в Басманном — 114 и 159.

Средний чек в кофейнях Москвы составляет 501 рубль. Самый большой — во Внукове (893 р.) и Обручевском районе (831 р.), ниже всего — в районах Печатники (129 р.), Бибирево (222 р.), Восточное Дегунино (229 р.), а также в Алтуфьевском (235 р.) и Вешняках (242 р.).

Недавно стало известно, что капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году. На него пришлось 36% покупок.



 

