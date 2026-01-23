Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», рассказала в интервью, что не планирует смотреть новый спин-офф франшизы — сериал «Рыцарь Семи Королевств».
«Если быть совершенно честной, все, что связано с „Игрой престолов“… Я не думаю, что могу… Я даже не могу слышать заглавную мелодию; у меня начинается дикая тревога. Не знаю почему. Я прекрасно провела время на съемках этого сериала, но я не могу смотреть ничего, что с ним связано», — сказала Тернер.
Актриса также пожелала удачи съемочной группе нового проекта: «Но я очень рада за всех актеров, играющих в нем, и думаю, сериал будет невероятным, потому что это та самая вселенная. Так что удачи всем причастным. Я не буду его смотреть, но я буду болеть за вас».
«Рыцарь Семи Королевств» — приквел «Игры престолов». Проект основан на цикле Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого происходит за 90 лет до событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи в образе рыцаря Дункана Высокого и Декстер Сол Анселл в роли его юного оруженосца Эгга.
Мартин выступил соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Ирой Паркер, которая также является шоураннером сериала. Режиссерами первого сезона стали Оуэн Харрис и Сара Адина Смит.
Сама Тернер в настоящее время готовится к роли Лары Крофт в экранизации игровой франшизы Tomb Raider. Сериал, созданный Фиби Уоллер-Бридж, обещает быть похожим по духу на оригинальные игры серии, где Лара Крофт сражается не только с людьми, но и с мифологическими существами. Внешний вид героини, как показали первые кадры, отсылает к классическому образу из ранних частей франшизы: короткие шорты, топ, кожаный рюкзак, пистолеты и фирменные красные очки.