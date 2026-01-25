Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году

В России продажи новых электромобилей сократились на 30% (до 12 500 единиц) по сравнению с рекордным 2024 годом, когда продажи достигли 17 805 автомобилей. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков.
Безусловным лидером остается китайский Zeekr, но его продажи упали на 61%, составив 3000 автомобилей. На втором месте закрепился российский Evolute, который нарастил реализацию на 45% (до 1800). Третью позицию занял калининградский «Амберавто», продавший 1126 электрокаров модели А5. В первую пятёрку также вошли Avatr (978) и «Москвич» (880).
По данным Целикова, параллельно растет популярность других китайских марок. Среди них — D (843), Xiaomi (703) и Geely (463). Американская Tesla опустилась на девятую строчку с результатом в 449 проданных машин. Замыкает десятку бренд Ora (374), который ранее объявил о своем уходе с российского рынка.
По мнению экспертов, спад связан с общим сокращением рынка новых автомобилей в стране, недостаточным развитием зарядной инфраструктуры и ограниченным выбором доступных моделей.