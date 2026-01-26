Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»

Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток
СМИ сообщают об улучшении состояния Михаэля Шумахера
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы
Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости
Динозаврика Йоши показали в ролике к «The Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Эггерс завершил съемки своего нового готического хоррора «Оборотень»
У Марго Робби во время съемок «Грозового перевала» развилась «созависимость» от Джейкоба Элорди
«Макдоналдс» вновь выпустит культовые игрушки-трансформеры из 80-х
OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему
Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify
Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копий почти за 1 млрд долларов
В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне
Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом пострадавших
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны
Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января

Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»

Фото: Columbia Pictures

Режиссер Сэм Рейми, автор трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром, рассказал, что не собирается «возвращаться и пытаться воскресить свою версию» этой истории. Он с радостью передал творческую эстафету другим авторам. Об этом сообщает Screen Rant.

«Великий персонаж Стэна Ли, целая плеяда сценаристов в нью-йоркской редакции Marvel годами создавала для него истории, он создал героя, но столько людей привнесли свой вклад, столько художников, что на короткое время эстафета была передана мне, чтобы продолжить историю после 40 лет комиксов о Человеке-пауке. И после моих трех фильмов я передал эстафету следующему. И я считаю, что им следует продолжать развивать сюжет вместе со зрителями, которые теперь следуют за новым носителем этой эстафеты».

Позже Рейми снова сотрудничал с Marvel, он снял фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», сиквел о приключениях героя Бенедикта Камбербатча. Тоби Магуайр же вернулся к роли Питера Паркера в картине «Человек-паук: Нет пути домой».

Меньше, чем через неделю, — 30 января — выйдет новый фильм Рейми, «На помощь!». Его называют возвращением режиссера к хоррорам. Самой известной его работой в жанре считаются «Зловещие мертвецы».

Сюжет разворачивается вокруг двух персонажей — Линды (Рейчел МакАдамс) и ее начальника Брэдли (Дилан О’Брайен). Босс пренебрегает своей подчиненной, ведет себя грубо, намеренно исключает ее из рабочих процессов. Однако динамика их отношений резко меняется, когда во время делового перелета самолет терпит крушение на необитаемом острове.

