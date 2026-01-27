Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»

Одесса Эзайон, известная по номинированному на «Оскар» фильму «Марти Великолепный», присоединилась к новому фильму «Глубокие порезы» студии A24.
Актрисе компанию составят Кейли Спэни («Гражданская война») и Дрю Старки («Внешние отмели»). В настоящий момент Эзайон также играет одну из главных ролей в новом сериале HBO Max «Я люблю Лос-Анджелес».
Фильм станет адаптацией одноименного романа Холли Брикли, который издательство Penguin Random House описывает как историю о двух людях, «разлучаемых той же силой, что их и притягивает, — музыкой».
Действие разворачивается в калифорнийском Беркли начала 2000-х, где завсегдатай бара Перси Маркс, не обладающая музыкальным талантом, встречает начинающего автора песен Джо Морроу. Режиссером ленты станет Шон Деркин («Стальная хватка»).