Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза

Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва
Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян
Би-би-си представила первый трейлер сериала — адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году

Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза

Фото: Lionsgate

Жена актера Брюса Уиллиса, Эмма Хэминг Уиллис, поделилась в подкасте «The Unexpected Journey» подробностями о состоянии здоровья своего супруга.

По ее словам, Уиллис не осознает, что ему диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД). Эмма объяснила, что это связано с неврологическим состоянием — анозогнозией, при котором мозг не может определить, что с ним происходит.

«Люди могут принять это за отрицание, но на самом деле это особенность болезни. Брюс никогда не связывал симптомы в единую картину, и я искренне рада, что он не знает о своем диагнозе», — сказала она.

Семья Уиллиса впервые сообщила о проблемах со здоровьем актера в 2022 году, когда ему диагностировали афазию — нарушение речи, вызванное поражением мозга. Год спустя, в феврале 2023 года, диагноз был уточнен до лобно-височной деменции.

Несмотря на прогрессирующее заболевание, Уиллис сохраняет физическую активность. «Он все еще очень подвижен, его общее состояние здоровья хорошее. Проблема только в работе мозга… Речь ухудшается, но мы научились адаптироваться и находим новые способы общения», — рассказывала Эмма в интервью ABC News в августе 2025 года.

Она также вспомнила первые тревожные симптомы. По ее словам, обычно общительный и эмоциональный Уиллис стал заметно отстраненным и молчаливым в кругу семьи. «Он как будто растворялся в компании, становился холодным и совсем не похожим на себя. Это было пугающе», — призналась Эмма.

Лобно-височная деменция, в отличие от болезни Альцгеймера, в первую очередь влияет на поведение, личность и речь, а не на память. Поэтому, как подчеркнула Эмма, Уиллис по-прежнему узнает близких и сохраняет эмоциональную связь с ними, хотя и в иной форме.

Расскажите друзьям