Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза

Жена актера Брюса Уиллиса, Эмма Хэминг Уиллис, поделилась в подкасте «The Unexpected Journey» подробностями о состоянии здоровья своего супруга.
По ее словам, Уиллис не осознает, что ему диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД). Эмма объяснила, что это связано с неврологическим состоянием — анозогнозией, при котором мозг не может определить, что с ним происходит.
«Люди могут принять это за отрицание, но на самом деле это особенность болезни. Брюс никогда не связывал симптомы в единую картину, и я искренне рада, что он не знает о своем диагнозе», — сказала она.
Семья Уиллиса впервые сообщила о проблемах со здоровьем актера в 2022 году, когда ему диагностировали афазию — нарушение речи, вызванное поражением мозга. Год спустя, в феврале 2023 года, диагноз был уточнен до лобно-височной деменции.
Несмотря на прогрессирующее заболевание, Уиллис сохраняет физическую активность. «Он все еще очень подвижен, его общее состояние здоровья хорошее. Проблема только в работе мозга… Речь ухудшается, но мы научились адаптироваться и находим новые способы общения», — рассказывала Эмма в интервью ABC News в августе 2025 года.
Она также вспомнила первые тревожные симптомы. По ее словам, обычно общительный и эмоциональный Уиллис стал заметно отстраненным и молчаливым в кругу семьи. «Он как будто растворялся в компании, становился холодным и совсем не похожим на себя. Это было пугающе», — призналась Эмма.
Лобно-височная деменция, в отличие от болезни Альцгеймера, в первую очередь влияет на поведение, личность и речь, а не на память. Поэтому, как подчеркнула Эмма, Уиллис по-прежнему узнает близких и сохраняет эмоциональную связь с ними, хотя и в иной форме.