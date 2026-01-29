Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»

По сюжету подросток Мейбл использует изобретение ученых — устройство, которое переносит сознание человека в механического бобра и позволяет общаться с животными. «Это прямо как в „Аватаре“!» — восклицает героиня. Отправившись в дикую природу, она узнает о заговоре против человечества.