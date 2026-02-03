Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу

Руководство Pringles рассказало изданию Variety, что рассматривало Карпентер на главную роль с самого начала разработки концепции. «Одна из вещей, которую мы всегда стараемся обеспечить, работая со знаменитостями, — это их искренняя любовь к ролику. <…> Я не хотела слишком углубляться во что-то, что может не заинтересовать саму знаменитость», — говорит Диана Сейлер, старший директор по закускам Mars.