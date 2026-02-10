Тимоте Шаламе рассказал, как после кастинга в «Интерстеллар» принял второстепенную роль за главную

Тимоте Шаламе рассказал, что, получив в подростковом возрасте роль в «Интерстелларе», думал, что она будет одной из главных. В итоге его в фильме почти не было. Этими воспоминаниями он поделился на спецпоказе картины в США.
Шаламе сказал: «Когда я получил роль, я погуглил проект, и изначальная история была про отца и его сына, так что я подумал: „О, блин. Я сделал это!“» На что режиссер фильма Кристофер Нолан ответил: «Никогда не верь тому, о чем читаешь в интернете».
«Интерстеллар» был снят по сценарию Джонатана Нолана, брата Кристофера. В изначальной версии сюжет действительно разворачивался вокруг отношений отца с сыном, но Кристофер поменял сына на дочь. В итоге родителя сыграл Мэттью МакКонахи, а дочь — Макензи Фой, Джессика Честейн и Эллен Берстин (в детстве, во взрослом возрасте и в старости). Тимоте Шаламе досталась роль другого ребенка, 15-летнего Тома, которая оказалась второстепенной.
В настоящий момент Кристофер Нолан работает над фильмом «Одиссея». Уже вышел первый трейлер. Мировая премьера запланирована на 17 июля.
«Одиссея» — это первый в истории фильм, полностью снятый на камеры IMAX. В актерский состав вошли Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь») и Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»).
Своими впечатлениями о фильме уже поделился Джонатан Нолан: «Я не работал над этой картиной, но уже видел ее. Она грандиозна. Это невероятное достижение. В юности я увлекался „Илиадой“ и „Одиссеей“, и у нас с Крисом было несколько очень интересных бесед о его подходе к материалу. Это потрясающий фильм… Не уверен, что мне стоило это говорить, но да, он действительно грандиозен».