Тимоте Шаламе рассказал, как после кастинга в «Интерстеллар» принял второстепенную роль за главную

Шаламе сказал: «Когда я получил роль, я погуглил проект, и изначальная история была про отца и его сына, так что я подумал: „О, блин. Я сделал это!“» На что режиссер фильма Кристофер Нолан ответил: «Никогда не верь тому, о чем читаешь в интернете».