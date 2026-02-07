Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением

Фото: Pioneer Works/YouTube

Режиссер, продюсер и сценарист Джонатан Нолан, известный по «Миру дикого Запада», поделился впечатлениями от нового фильма своего старшего брата Кристофера. Премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля.

«Я не работал над этой картиной, но уже видел ее. Она грандиозна. Это невероятное достижение. В юности я увлекался „Илиадой“ и „Одиссеей“, и у нас с Крисом было несколько очень интересных бесед о его подходе к материалу. Это потрясающий фильм… Не уверен, что мне стоило это говорить, но да, он действительно грандиозен», — рассказал Джонатан.

Братья долго и плодотворно сотрудничают: дебютный полный метр Кристофера «Помни» основан на рассказе Джонатана. Впоследствии они вместе работали над сценариями «Престижа», «Интерстеллара», «Темного рыцаря» и его сиквела «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Одиссея» Кристофера Нолан — это первый в истории фильм, полностью снятый на камеры IMAX. В актерский состав вошли Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь») и Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Съемки «Одиссеи» продлились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей и тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — поделился впечатлениями режиссер.

