LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер

Константин Богомолов попросил освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Афиша Daily
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал режиссер.

Богомолова назначили и.о. ректора 24 января. О его назначении стало известно 23 января. Сразу после этого против кандидатуры режиссера выступили выпускники учебного заведения.

Артисты, в числе которых были Марьяна Спивак, Юлия Меньшова и Антон Шагин, призвали отменить назначение, поскольку оно «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии».

Авторы обращения отметили, что все предыдущие ректоры ― Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий ― «были корневыми мхатовцами» и именно они создали особенное духовное пространство Школы-студии.

Богомолов в ответ назвал критику его назначения «пустым переливанием из пустого в порожнее». По мнению режиссера, стоит думать не о происхождении, а об эффективности и тех проблемах, которые «стоят перед театральным образованием».

3 февраля «Интерфакс» сообщил, что в Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора. До них исполняющим обязанности руководителя вуза должен был остаться Богомолов.

С 2013 года ректором Школы-студии МХАТ был Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января 2026 года в возрасте 64 лет.

Расскажите друзьям