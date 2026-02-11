Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
«Ты на наркотиках?»: Оливеру Стоуну не понравилась работа Майкла Дугласа в «Уолл-стрит»

Афиша Daily
Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Американский актер Майкл Дуглас рассказал на кинофестивале в Нью-Йорке, что режиссер Оливер Стоун буквально ненавидел его работу в фильме «Уолл-стрит». Об этом написал Variety.

На съемках картины Стоун вызвал Дугласа на серьезный и личный разговор. В нем он уточнил, не принимает ли актер наркотики. Игра Майкла показалась кинематографисту такой ужасной, что он не мог найти другой причины.

«Он спрашивает меня: „Ты в порядке?“ Я отвечаю: „Да, я в порядке“. [Он спрашивает]: „Ты употребляешь наркотики?“ Я отвечаю: „Нет, я не употребляю наркотики“. И он говорит: „Просто ты выглядишь так, будто никогда в жизни не снимался в кино“», — припомнил Дуглас.

В тот же день актер признался режиссеру, что не смотрит отснятый материал — и потому не может оценить свою игру. Дуглас заявил, что он «из тех парней, которые всегда видят, что не так или чего не будет в фильме».

Но после критики Стоуна он пересмотрел свой подход. «Тогда я сказал: „Думаю, мне лучше посмотреть“. А он ответил: „Да, тебе лучше посмотреть“», — добавила Майкл.

Правда, как поделился артист, после «внимательного и критического» просмотра кадров он так и не понял, что так не нравилось Стоуну. «Они показались мне довольно хорошими», — отметил Дуглас.

Актер считает, что Стоун намеренно пытался задеть его. «Он был готов к тому, что я буду ненавидеть его до конца фильма, чтобы получить этот дополнительный толчок», — сказал Майкл, добавив, что он не воспринял слова режиссера на свой счет.

«Его послужной список успехов в работе с актерами весьма впечатляет. Поэтому я глубоко, глубоко благодарен ему за то, что он дал мне эту роль и за то, что он подтолкнул меня к новому уровню», — подчеркнул артист.

Фильм «Уолл-стрит» вышел на экраны в 1987 году. Майкл Дуглас сыграл в нем алчного бизнесмена и миллиардера Гордона Гекко. За эту роль актер удостоился «Оскара», а также «Золотого глобуса» и премии Национального совета кинокритиков США. Он вновь появился в роли Гекко в 2010 году в сиквеле «Уолл-стрит: Деньги не спят».

