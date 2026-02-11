Вышел первый трейлер продолжения «Клиники». Его опубликовали на ютуб-канале ABC.
В видео Джей Ди и Терк обсуждают секретное рукопожатие, а доктор Кокс не знает, как совладать с молодыми интернами.
Сериал станет продолжением оригинальной «Клиники». Премьера состоится 25 февраля 2026 года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.
В проект вновь вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К.МакГинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра.
Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года. В ноябре студия Red Head Sound выпустила дублированный тизер перезапуска. В озвучке ролика участвовали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, которые подарили голоса героям оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.