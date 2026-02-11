Вышел первый трейлер продолжения «Клиники»

Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года. В ноябре студия Red Head Sound выпустила дублированный тизер перезапуска. В озвучке ролика участвовали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, которые подарили голоса героям оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.