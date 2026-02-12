Джо Кири выступит соавтором песни с нового альбома Charli XCX, навеянного «Грозовым перевалом»

Джо Кири значится соавтором песни «Funny Mouth» с грядущей пластинки Charli XCX «Wuthering Heights». Информация следует из оборота винила. Сама певица также подтвердила участие Кири.
На упаковке пластинки говорится, что песня написана Шарлоттой Эйтчисон (настоящее имя Charli XCX), ее постоянным соавтором Финном Кином и Джо Кири. Последний выступает сольно и в группе Post Animal.
В январе сольная песня Кири «End of Beginnings» возглавила британский чарт спустя два года после релиза. Композиция также набрала 2 млрд прослушиваний в Spotify. Это произошло благодаря финалу сериала «Очень странные дела» — поклонники начали создавать эдиты под песню.
Сам альбом «Wuthering Heights» выйдет 13 февраля, за день до выхода фильма «Грозовой перевал». Charli XCX анонсировала пластинку в ноябре в публикации в Substack.
«Мне хотелось погрузиться в персонаж, в мир, который ощущался несомненно природным, диким, сексуальным, готическим, британским, полным страданий и состоящим из настоящих предложений, знаков препинания и грамматики. Без сигареты или солнцезащитных очков в поле зрения, он кардинально отличался от той жизни, которой я жила», — писала певица.