В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города

Афиша Daily
Фото: t.me/yakostrov

Следственный комитет возбудил уголовное дело о самоуправстве из-за сноса здания бывшего завода эмалированной посуды на Кирилловской улице. Об этом «Ротонде» и «Фонтанке» рассказали в ведомстве. 

О начавшемся сносе рассказал накануне активист Ярослав Костров. На его сообщения отреагировали градозащитники и жители Центрального района. 

По версии следствия, демонтаж начали неустановленные сотрудники компании-застройщика. Тем самым они «причинили существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства».

После возбуждения дела работы по сносу приостановили.

Демонтажом занимается застройщик «Гардиен», который ходит в группу компаний «Балтийская коммерция». Он планирует построить на месте бывшего завода 10-этажный ЖК бизнес-класса. 

Снос начали планировать еще в 2024 году. Против этого выступили градозащитники. Они направили в комитет по охране памятников две заявки на включение здания в список объектов культурного наследия. В первой заявке было отказано, а вторая пока находится на рассмотрении. Пока решения по ней нет, снос здания незаконен. 

