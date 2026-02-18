Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»

Universal Pictures показала новые постеры романтической комедии «Ты, я и Тоскана» («You, Me and Tuscany») Кэт Койро, создательницы «Первого встречного» и «Лучших друзей и ребенка». Премьера фильма назначена на 10 апреля.
По сюжету свободолюбивая Анна, узнав от нового знакомого, что его вилла в Тоскане пустует, решает воспользоваться моментом и уехать туда. Вместо спокойного отдыха ее ждет комичная и неловкая ситуация: вся его семья считает ее будущей женой знакомого. Все запутывается еще больше, когда она начинает испытывать романтические чувства к его двоюродному брату. Слоган фильма гласит: «Она приехала за пастой, но потерялась в соусе».
Анну сыграла Халли Бейли, известная по главной роли в лайв-экшн-ремейке «Русалочки». Роль любовного интереса ее героини исполнил Реже-Жан Пейдж, герцог Гастингс из первого сезона «Бриджертонов».
Недавно были опубликованы также новые постеры ко второй части четвертого сезона «Бриджертонов». Первые четыре эпизода сезона вышли 29 января, а оставшиеся появятся на стриминговом сервисе 26 февраля.
Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.