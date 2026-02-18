Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Афиша Daily
Universal Pictures

Universal Pictures показала новые постеры романтической комедии «Ты, я и Тоскана» («You, Me and Tuscany») Кэт Койро, создательницы «Первого встречного» и «Лучших друзей и ребенка». Премьера фильма назначена на 10 апреля.

По сюжету свободолюбивая Анна, узнав от нового знакомого, что его вилла в Тоскане пустует, решает воспользоваться моментом и уехать туда. Вместо спокойного отдыха ее ждет комичная и неловкая ситуация: вся его семья считает ее будущей женой знакомого. Все запутывается еще больше, когда она начинает испытывать романтические чувства к его двоюродному брату. Слоган фильма гласит: «Она приехала за пастой, но потерялась в соусе».

Анну сыграла Халли Бейли, известная по главной роли в лайв-экшн-ремейке «Русалочки». Роль любовного интереса ее героини исполнил Реже-Жан Пейдж, герцог Гастингс из первого сезона «Бриджертонов».

Universal Pictures
Universal Pictures

Недавно были опубликованы также новые постеры ко второй части четвертого сезона «Бриджертонов». Первые четыре эпизода сезона вышли 29 января, а оставшиеся появятся на стриминговом сервисе 26 февраля.

Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.

