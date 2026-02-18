Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»

Фильм поставит Молли Гордон. Она сыграет в картине одну из ролей. В актерский состав войдут также Эмма Маки, Левон Хоук, Митра Джухари, Габби Уиндей и Элли Левитан. Последняя выступила соавтором сценария наряду с Гордон.