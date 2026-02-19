«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Афиша Daily
Фото: скриншот из видео Lionsgate

Lionsgate представила трейлер «The Gates» («Врата») — одного из последних проектов Джеймса Ван Дер Бика, который скончался 11 февраля от колоректального рака. Премьера фильма ожидается 13 марта.

Ван Дер Бик играет пастора Джейкоба, который преследует троих молодых чернокожих мужчин в закрытом жилом комплексе после того, как они стали свидетелями совершенного им убийства. Тем временем местные жители обвиняют в преступлении  именно эту троицу.

Видео: Lionsgate

Сценаристом и режиссером картины выступил Джон Барр. В ленте также снялись Мейсон Гудинг («Крик»), Алджи Смит («Чужая ненависть») и Кит Пауэрс («Голос улиц»).

В заявлении после смерти актера Барр поблагодарил его семью и добавил, что команда ценит время, проведенное с ним. «Нам невероятно повезло работать с ним над этим фильмом. Он привнес в роль опыт и новый взгляд, а также выстроил прочные отношения со своими коллегами по съемочной площадке и со всей командой», — сказал он.

Помимо роли в фильме «The Gates»  Ван Дер Бик также появится в предстоящем сериале Prime Video и Amazon MGM Studios «Эль» — приквеле к фильму «Блондинка в законе». Премьера состоится 1 июля. Актер сыграет Дина Уилсона, нового кандидата в мэры города и руководителя школьного округа.

Диагноз «колоректальный рак» Ван Дер Бику поставили в августе 2023 года после плановой колоноскопии. Актер проходил лечение и до последнего продолжал работать. Режиссер Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу перечислили 25 тыс. долларов в фонд помощи семье актера.

