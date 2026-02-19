В Изборске откроется выставка ковров времен СССР

«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли Маклейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса
Ганвест зацензурит 25 треков и займется благотворительностью
«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»
LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»
«Автостат»: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире
В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю

В Изборске откроется выставка ковров времен СССР

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» 20 февраля стартует выставочный проект «Ковер историй». Об этом говорится на сайте газеты «Культура».

Экспозицию приурочили к Году единства народов России. Посетителям представят ковры из разных уголков бывшего СССР. Их собрали в Башкирии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Курганской, Курской и Омской областях, а также в Азербайджане, Армении, Казахстане, Молдавии, Туркмении и Узбекистане.

Основу выставки составят 33 ковра из обширной коллекции Всероссийского музея декоративного искусства. Кураторы отобрали экспонаты, в которых больше всего воплотился советский стиль. Многие из них ранее украшали всемирные и всесоюзные выставки. Посетители также смогут увидеть галерею ковровых портретов, на которых запечатлены известные политические и общественные деятели, писатели и поэты.

«В традиционных ковровых узорах и образах каждый народ воплощал свое художественное понимание окружающего мира, коллективное представление о красоте и смыслах жизни. Представленные на выставке ковры — выдающиеся произведения декоративно-прикладного искусства», — рассказали организаторы.

Недавно стало известно, что 26 февраля в Центре «Зотов» откроется выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию со дня рождения режиссера. С помощью нее зрители погрузятся в художественную вселенную пионера авангарда и увидят, как рождались его идеи, повлиявшие на всю современную культуру — от большого кино до рилсов. 


 

