Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей

В середине марта в московском регионе могут появиться пьяные свиристели. Об этом ТАСС рассказала доцент департамента рационального природопользования института экологии РУДН Ольга Полынова.
Свиристели прилетают из северной тайги в центральную Россию в октябре-ноябре, когда созревают ягоды рябины, калины или боярышника.
«Если урожай ягод выдался богатым, они могут задержаться на всю зиму вплоть до марта или даже апреля. Однако к середине марта обычно устанавливается плюсовая температура, и ягоды, перезимовавшие на ветках, начинают оттаивать и бродить. Птицы наедаются такой алкогольной рябины или боярышника, теряют координацию и падают на землю, выглядя совершенно пьяными“, ― предупредила экспертка.
Она посоветовала уберегать пьяных птиц от собак, кошек и машин, перенося их под куст или в другое укромное место.
Москвичи могут встретить не только пьяных свиристелей, но и толстых воробьев. О проблеме ожирения среди этих птиц рассказала недавно биолог Наталья Феоктистова. По ее словам, воробьи приучились питаться у точек общественного питания, из-за чего набирают вес. Причем этот процесс работает у них так же, как у людей: меняется гормональный фон, что может негативно сказаться на репродуктивных способностях.