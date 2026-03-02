Николай Коляда сбежал из больницы, чтобы закончить последний спектакль

Драматург Николай Коляда сбежал из больницы, чтобы завершить работу над своим последним спектаклем — «Орфей спускается в ад». Об этом перед предпремьерным показом рассказал актер Олег Ягодин, сообщают «ЕАН».
«Николай Владимирович уехал на скорой, сбежал из больницы, доделал до конца этот спектакль. И до поклона мы ничего не делали, ничего не трогали. Шесть дней назад он уехал в реанимацию, мы прогоняли сами. Сегодня премьера, завтра премьера, мы продолжаем работать, спасибо», — поделился Ягодин.
Сегодня, 2 марта, Николай Коляда скончался на 69-м году жизни. 27 февраля его госпитализировали с жалобами на одышку. Источники ТАСС тогда отмечали, что ситуация со здоровьем руководителя «Коляда-театра» очень серьезная.
Николай Коляда — актер, писатель, сценарист и режиссер. В 2001 году он основал в Екатеринбурге «Коляда-театр», который сегодня считается одним из ведущих региональных театров России.
За свою жизнь Коляда написал более 120 пьес и поставил более 60 спектаклей. Он был лауреатом Международной премии Станиславского, ряда литературных премий, а также номинантом фестиваля «Золотая маска». Коляда основал международный открытый конкурс драматургов «Евразия» и международный театральный фестиваль «Коляда-plays».