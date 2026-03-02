Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»

Действие ленты происходит во вселенной хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» и входит во «Вселенную извращенного детства». В центре сюжета — мальчик Джеймс. В какой-то момент он узнает, что его дедушка Джеппетто создал деревянную куклу Пиноккио, которая превратилась в безжалостного убийцу.