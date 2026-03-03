У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»

Брюс Кэмпбелл, известный по роли Эша Уильямса во франшизе «Зловещие мертвецы», сообщил, что у него диагностирован рак.
В своем обращении к фанатам он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой». Актер не уточнил детали своего диагноза.
«Я публикую это, потому что профессионально некоторые вещи должны измениться — выступления, конвенты и работа в целом должны отойти на второй план ради лечения», — отметил Кэмпбелл.
Актер сказал, что надеется поправиться к лету, чтобы осенью отправиться в тур со своим комедийным фильмом «Эрни и Эмма», который он написал, срежиссировал и в котором сыграл главную роль.
«Этим летом есть несколько конвентов, которые мне придется отменить. Мне очень жаль. Потребности в лечении и профессиональные обязательства не всегда идут рука об руку», — объяснил он.
Кэмпбелл заверил поклонников, что не ищет сочувствия или советов, а просто хочет пресечь возможные ложные слухи. «Не бойтесь, я старый крепкий сукин сын, и у меня отличная поддержка», — заключил он.