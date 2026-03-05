В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве

В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»

Афиша Daily
Фото: Focus Features/YouTube

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Лорн», посвященного создателю шоу «Saturday Night Live» Лорну Майклзу. Проект выйдет в зарубежный кинопрокат 17 апреля.

Он расскажет историю человека, построившего комедийную империю, которая формировала телевидение и культуру Америки на протяжении поколений. Режиссером картины выступил обладатель премии «Оскар» Морган Невилл.

Видео: Focus Features/YouTube

В документальную ленту вошли эксклюзивные кадры, архивные материалы и откровенные интервью с самыми известными актерами и сценаристами «SNL». Среди последних — Тина Фей, Майя Рудольф, Энди Сэмберг, Конан О’Брайен и Крис Рок.

«Я, пожалуй, слишком уж хотел быть хиппи. Чего я хотел, так это стать голосом в культуре, и „SNL“ стало моим инструментом», — говорит в трейлере сам Майклз.

О’Брайен добавляет, что Лорн — последний выживший в шоу-бизнесе. «Он все еще здесь, а сотни исполнительных продюсеров уже нет», — пояснил комик и телеведущий.

Расскажите друзьям