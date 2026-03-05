В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Лорн», посвященного создателю шоу «Saturday Night Live» Лорну Майклзу. Проект выйдет в зарубежный кинопрокат 17 апреля.
Он расскажет историю человека, построившего комедийную империю, которая формировала телевидение и культуру Америки на протяжении поколений. Режиссером картины выступил обладатель премии «Оскар» Морган Невилл.
В документальную ленту вошли эксклюзивные кадры, архивные материалы и откровенные интервью с самыми известными актерами и сценаристами «SNL». Среди последних — Тина Фей, Майя Рудольф, Энди Сэмберг, Конан О’Брайен и Крис Рок.
«Я, пожалуй, слишком уж хотел быть хиппи. Чего я хотел, так это стать голосом в культуре, и „SNL“ стало моим инструментом», — говорит в трейлере сам Майклз.
О’Брайен добавляет, что Лорн — последний выживший в шоу-бизнесе. «Он все еще здесь, а сотни исполнительных продюсеров уже нет», — пояснил комик и телеведущий.