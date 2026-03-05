Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя

Министр культуры Свердловской области Илья Марков пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти его основателя Николая Коляды. Об этом сообщил ТАСС.
Марков называл Коляду «явлением» и «частью культурного кода» региона. «В каждом простом управленческом жесте чувствовалось творческое начало», — вспомнил политик.
Он подчеркнул, что театр Коляды будет жить. Какие меры власти планируют предпринять для поддержки «Коляда-театра», Марков не уточнил.
Николай Коляда — актер, писатель, сценарист и режиссер. В 2001 году он основал в Екатеринбурге «Коляда-театр», который сегодня считается одним из ведущих региональных театров России. Коляда скончался в начале марта на 69-м году жизни.
За свою жизнь Коляда написал более 120 пьес и поставил более 60 спектаклей. Он был лауреатом Международной премии Станиславского, ряда литературных премий, а также номинантом фестиваля «Золотая маска». Коляда основал международный открытый конкурс драматургов «Евразия» и международный театральный фестиваль «Коляда-Plays».