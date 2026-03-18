В Москву вернулись жаворонки и чибисы

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В столицу вернулись первые жаворонки и чибисы, их уже можно увидеть в районе Москвы-реки. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

По его словам, после появления проталин на полях москвичи смогут услышать пение жаворонков. «В Подмосковье, скорее всего, пение жаворонков начнется уже ближе к концу марта, к началу апреля, журчащие пения можно будет услышать над полями. Чибисы где-то молчаливо держатся, кормятся и тоже скоро начнут уже летать и кричать над полями», — добавил ученый. Ранее Квартальнов говорил, что в Москву прилетели скворцы, их пение уже можно услышать в столице.

В феврале доцент департамента рационального природопользования Института экологии РУДН Ольга Полынова сообщила, что в середине марта в московском регионе могут появиться пьяные свиристели из-за «алкогольной рябины или боярышника». Директор Центра реабилитации и реинтродукции диких птиц Вера Пахомова опровергла это заявление.

Специалист признала, что горожане действительно могут встретить лежащих на земле птиц, но их состояние вызвано не забродившими ягодами. Все гораздо серьезнее: у таких птиц — черепно-мозговые травмы, и они нуждаются в помощи.

