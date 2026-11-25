В экспозицию войдут аксессуары из редких сортов кожи, сумки, полностью выполненные вручную, а также модели из лимитированных коллекций — например, в форме корзинок для пикника. Кроме того, гости смогут увидеть изделия, созданные по индивидуальному заказу.