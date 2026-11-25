26 ноября в московском пространстве «Дубровка Лофт» откроется выставка редких и коллекционных сумок «В стране Эрмессия». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы проекта.
Главными экспонатами станут культовые модели сумок известного модного дома, которые представят как самостоятельные произведения искусства. Выставка познакомит посетителей с их историей и особенностями изготовления.
В экспозицию войдут аксессуары из редких сортов кожи, сумки, полностью выполненные вручную, а также модели из лимитированных коллекций — например, в форме корзинок для пикника. Кроме того, гости смогут увидеть изделия, созданные по индивидуальному заказу.
Каждый экспонат будет сопровождаться информацией о нем.
Выставка продлится до 8 декабря. Она пройдет в галерее модных брендов «Дубровка Лофт», на –1 этаже торгово-развлекательного центра «Ривьера» (Автозаводская, 18).