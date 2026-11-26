Имя София шестой год подряд остается самым популярным для новорожденных девочек в России, среди мужских имен четвертый год лидирует Михаил. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ЗАГС.
Именем София в этом году назвали более 17 тыс. родившихся россиянок. В пятерку имен-лидеров также входят Анна, Ева, Мария и Варвара.
Именем Михаил назвали более 22,6 тыс. россиян. В топ-5 2026 году также входят Александр, Артем, Матвей и Тимофей.
Имена двух главных русских богатырей — Илья и Алексей — остаются популярными для новорожденных москвичей. При этом имя Добрыня встречается редко — так называют около 50 детей в год.