Именем Михаил назвали более 22,6 тыс. россиян. В топ-5 2026 году также входят Александр, Артем, Матвей и Тимофей.



Имена двух главных русских богатырей — Илья и Алексей — остаются популярными для новорожденных москвичей. При этом имя Добрыня встречается редко — так называют около 50 детей в год.