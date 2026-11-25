Соответствующую инициативу администрации города поддержали депутаты городского совета на заседании 25 ноября. Налог будут платить организации и предприниматели, которые предоставляют места для временного проживания в классифицированных гостиницах, отелях и других средствах размещения. В 2027 году ставка составит 3% от стоимости проживания, в 2028-м — 4%, а с 2029 года — 5%. Минимальная сумма составит 100 рублей.