В Уфе с 2027 года начнет действовать туристический налог. Информация об этом появилась на сайте местного горсовета.
Соответствующую инициативу администрации города поддержали депутаты городского совета на заседании 25 ноября. Налог будут платить организации и предприниматели, которые предоставляют места для временного проживания в классифицированных гостиницах, отелях и других средствах размещения. В 2027 году ставка составит 3% от стоимости проживания, в 2028-м — 4%, а с 2029 года — 5%. Минимальная сумма составит 100 рублей.
По данным городской администрации, в Уфе работает более 100 гостиниц. По оценке замглавы администрации Евгения Чебакова, в 2027 году налог принесет муниципальному бюджету 91,9 миллиона рублей.
С 1 января 2025 года муниципалитеты получили право самостоятельно вводить туристический налог на своей территории. В 2025 году он появился в Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и еще 5 городах-миллионниках. В 2026 году к ним присоединились Нижний Новгород, Самара и Воронеж.