Стриминговый сервис Prime Video продлил фэнтези-сериал «Властелин колец: Кольца власти» на четвертый сезон. Об этом говорится на официальном сайте Amazon.
Новый сезон находится на стадии подготовки к съемкам, которые стартуют весной 2027 года на студии Shepperton в Великобритании. Дата премьеры, подробности сюжета и актерский состав пока не раскрываются.
О продлении сериала объявили в день выхода двух заключительных эпизодов третьего сезона, в которых Саурон наконец выковал Кольцо Всевластия. Четвертый сезон продолжит события финала третьего.
Шоураннерами и исполнительными продюсерами третьего сезона выступили Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей. Кто будет работать над продолжением проекта, пока неизвестно.
«Властелин колец: Кольца власти» рассказывает о событиях Второй эпохи Средиземья, которые произошли за тысячи лет до описанных в книгах Дж.Р.Р.Толкина «Хоббит» и «Властелин колец». В центре сюжета — противостояние народов Средиземья темному властелину Саурону, стремящемуся подчинить себе весь мир.