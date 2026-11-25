«Властелин колец: Кольца власти» рассказывает о событиях Второй эпохи Средиземья, которые произошли за тысячи лет до описанных в книгах Дж.Р.Р.Толкина «Хоббит» и «Властелин колец». В центре сюжета — противостояние народов Средиземья темному властелину Саурону, стремящемуся подчинить себе весь мир.