Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Даниель Брукс выступит исполнительным продюсером документального фильма «Освободите Джоан Литтл». Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит режиссер Йоруба Ричен. Она расскажет о судебном процессе 1975 года, в центре которого оказалась темнокожая женщина из Северной Каролины. Джоан Литтл убила тюремщика, пытавшегося изнасиловать ее. В защиту девушки выступили многие активисты, включая Анджелу Дэвис и Розу Паркс.
Будущая лента поднимет темы телесной автономии, человеческого достоинства и сопротивления расизму и сексуальному насилию. Сопродюсером проекта будет Сабрина С.Гордон. Гордон присоединилась к фильму после того, как увидела работу над ним в Гамбии. По ее словам, художественные качества картины впечатляют так же, как и история мужества Литтл.