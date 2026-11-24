Будущая лента поднимет темы телесной автономии, человеческого достоинства и сопротивления расизму и сексуальному насилию. Сопродюсером проекта будет Сабрина С.Гордон. Гордон присоединилась к фильму после того, как увидела работу над ним в Гамбии. По ее словам, художественные качества картины впечатляют так же, как и история мужества Литтл.