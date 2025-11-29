В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей

В Роскомнадзоре рассказали агентству «Интерфакс», что нашли «неподобающий» для детей контент на онлайн-платформе для создания игр Roblox.
В РКН заявили, что в игровом пространстве Roblox в большом количестве присутствует контент, который может «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей». Кроме того, в игре якобы создаются условия для противоправных действий.
Ведомство утверждает, что модераторы платформы показали свою неспособность организовать безопасность пользователей от деструктивного контента. В РКН добавили, что уже неоднократно направляли в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам. Планируется ли блокировка игры, в РКН пока не уточнили.
Roblox — американская онлайн-платформа для создания игр, которая появилась в 2006 году. Она позволяет любому пользователю делать свои собственные игры и играть в созданные другими. По последним данным компании, ее ежедневная аудитория — более 150 млн пользователей по всему миру.