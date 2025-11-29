В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей

Ведомство утверждает, что модераторы платформы показали свою неспособность организовать безопасность пользователей от деструктивного контента. В РКН добавили, что уже неоднократно направляли в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам. Планируется ли блокировка игры, в РКН пока не уточнили.