«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России

Книжный сервис «Кион Строки» подвел итоги 2025 года. Рейтинг самых популярных авторов возглавила Ребекка Яррос. Вторую строку заняла американская писательница Хлоя Уолш, а третью ― отечественный классик Федор Достоевский. В топ-5 также оказались авторы детективов Тана Френч и Дарья Донцова, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.
Наибольшей популярностью у читателей пользовались жанры фэнтези, научная фантастика и детективы. Самым популярным художественным произведением стало «Железное пламя» Ребекки Яррос, вторая книга цикла Эмпирей. На второй строчке рейтинга расположилась первая часть цикла Ребекки Яррос «Четвертое крыло», а на третьей ― «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
«Удержать 13-го» и «Зацепить 13-го» Хлои Уолш ― на четвертом и пятом местах. В топ-10 также вошли: «Лес» Светланы Тюльбашевой, «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Завет воды» Абрахама Вергезе, «Дело теневого сыска» Екатерины Андреевой и «Вариация» Ребекки Яррос.
Самой популярной нон-фикшн книгой в 2025 году стала автобиография Юрия Стоянова «Игра в городки». На второй позиции оказалось «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона, на третьей – «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харари. В топ-5 также есть «Инструкция к себе» Валентины Паевской и «Со мной все в порядке. Доказательная психология для ментального здоровья» Натальи Кисельниковой.
Рейтинг самых читаемых и прослушиваемых детских книг открывает «Детективное агентство «"Утюг"» Алексея Олейникова. «Лесовики. По следам голубой цапли» Татьяны Смирновой и «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэролла, экранизация которой вышла в российских кинотеатрах, заняли вторую и третью строчку рейтинга соответственно.
Самыми активными по количеству чтения регионами стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Петербург и Свердловская область. Самый активный пользователь проводил ежедневно более 10 часов за чтением и прослушиванием книг.
Кион Строки также проанализировали, какие подкасты россияне больше всего слушали в 2025 году. Самым популярным стала серия «Хрум или Сказочный детектив» от Детского радио. На втором и третьем местах — «Отвратительные мужики 2» от Disgusting Men и «Дневники Лоры Палны — Лагеря» от Терменвокс.
Самой дочитываемой книгой стал «Лес» Светланы Тюльбашевой, это же произведение стало самым обсуждаемым по количеству комментариев в сервисе. Звание самого популярного комикса досталось работе Дмитрия Мордаса «Зайчик. Комикс».
По данным книжного сервиса, в 2025 году потребление аудио-контента в сервисе увеличилось на 12%. Самой быстрорастущей категорией книг стали произведения самостоятельных авторов, их потребление увеличилось на 78%.