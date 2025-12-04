Россияне назвали главные песни и книги поколения

При этом у респондентов до 45 лет лидирует Гимн России, а среди тех, кто старше, ― «День Победы», которую в группе 18–29 лет не называют совсем. В рейтинге каждой возрастной группы присутствуют песни «Матушка» и «Я русский» Shaman, но их популярность снижается с повышением возраста опрошенных.