Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории

Фото: Denis Volkov/Unsplash

Трехлетний индийский вундеркинд Сарвагья Сингх Кушваха установил мировой рекорд, став самым молодым игроком в истории, получившим официальный рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом пишет The Guardian.

На момент достижения результата ему было 3 года, 7 месяцев и 20 дней. Мальчик, который еще ходит в детский сад в штате Мадхья-Прадеш, опередил предыдущего рекордсмена — своего соотечественника Аниша Саркара. Он получил рейтинг в ноябре 2024 года в возрасте 3 лет, 8 месяцев и 19 дней.

Для получения рейтинга ФИДЕ шахматист должен выиграть как минимум у одного игрока, уже имеющего такой рейтинг. Кушваха выполнил это требование, одержав победы над тремя рейтинговыми соперниками на турнирах в Индии. Его текущий рейтинг в рапиде составляет 1572 балла. Для сравнения, рейтинг мирового лидера Магнуса Карлсена в той же дисциплине — 2824 балла.

«Для нас огромная гордость и честь, что наш сын стал самым юным шахматистом в мире с рейтингом ФИДЕ. Мы мечтаем, чтобы он стал гроссмейстером», — заявил отец мальчика.

