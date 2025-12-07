Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей

Стоимость аренды самого дорогого коттеджа для празднования Нового года составила 1,3 млн рублей за три дня или более 430 тыс. рублей в сутки — он находится в элитном коттеджном поселке в Московской области. Об этом сообщил ТАСС.
Объект находится на берегу Пестовского водохранилища в Мытищах. По словам ведущего аналитика «Циан» Елены Бобровской, дом площадью 1,2 тыс. квадратных метров сдается за 1,3 млн рублей за три дня (31.12 — 2.01). Отдельно нужно будет оплатить залог в 200 тыс. рублей.
«В доме пять спален, до 15 спальных мест. Панорамное остекление. Терраса. Каминный зал-гостиная со вторым светом до 25 персон. Столовая, кабинет, спа-зона. Профессиональная кухня. На цокольном этаже: домашний кинотеатр, бильярд. Гараж на 4 автомобиля, хозяйственные помещения», — отмечается в объявлении. Среди развлечений указаны телевидение, интернет, камин, караоке, кинотеатр, бильярд.
На втором месте дом в Екатеринбурге в районе Уралмаш за 130 тыс. рублей в сутки. Площадь дома — 360 квадратных метров, в нем шесть комнат для размещения гостей, собственная сауна и банкетный зал. На третьем месте, согласно данным платформы «Циан», дом площадью 150 квадратных метров в поселке Запорожское Ленинградской области. Дом сдается за 100 тыс. рублей в сутки.