Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов ранее предупреждал, что пароли из 5–7 символов злоумышленники могут подобрать за секунды. Надежной защитой он назвал комбинации от 15 символов, на взлом которых теоретически могут потребоваться тысячи лет. При этом одним из самых популярных паролей последних двадцати лет остаются вариации слова «пароль»: password, p@rol, par0l и другие.