Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty

«Когда я попробовал поиграть в эти игры, начиная с самой первой, меня хватила оторопь. Почти все время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой-то ужасный мазохизм. Единственные положительные русские в сюжете - те, кто сотрудничает с американскими и британскими диверсантами. В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси-войны, это выглядит особенно ужасно», — пояснил депутат.